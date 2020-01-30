Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM На Октябрьской набережной вблизи центра Петербурга горит цех по переработке резины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание в здании №102 по Октябрьской набережной было замечено 30 января в 13:18 мск. В настоящий момент на месте работают пожарные службы, площадь горения устанавливается.

«Пожару присвоен второй номер сложности», — отмечают в Главном управлении МЧС.

Предварительная площадь пожара на Октябрьской набережной составляет 200 кв. м. К месту пожара выехала передвижная химико-радиометрическая лаборатория для контроля состояния воздуха.

В свою очередь очевидцы в соцсети сообщают, что запах гари чувствуется у станции метро «Ломоносовкая» (Невский район) и Володарского моста через Неву.