Сумы, Украина, , 13:52 — REGNUM В городе Сумы маршрутный автобус врезался в электроопору, сообщили 30 января в пресс-службе Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, в результате пострадали десять пассажиров, шесть человек были госпитализированы. Предварительной причиной аварии стали тяжёлые погодные условия.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды на Украине без света остались около 400 населённых пунктов в нескольких областях страны.

Читайте также: На Украине почти 400 населённых пунктов остались без света из-за непогоды