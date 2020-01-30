Москва, 30 января 2020, 13:50 — REGNUM Басманный суд Москвы до 29 марта арестовал бывшего сотрудника полиции Романа Феофанова, одного из фигурантов дела журналиста Ивана Голунова, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда.
«Феофанов может воспрепятствовать следствию, влиять на свидетелей или уничтожить улики», — сказала судья Наталья Дударь.
Феофанов своей вины не признает.
Пять сотрудников правоохранительных органов обвиняются в нарушении п. п. а, б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).