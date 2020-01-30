Заиграевский район, Бурятия, , 13:44 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии следователи выясняют обстоятельства смерти двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, тела нашли в подполье дома, принадлежавшего одному из них.

По данным следствия, двое мужчин, злоупотреблявших алкоголем, исчезли в начале прошлой недели.

«29 января один из родственников, проверяя дом, под аккуратно расстеленной половицей увидел крышку подполья, открыл его и обнаружил тела мужчин», — отметили в ведомстве.

Причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам. Следователи возбудили уголовное дело, в рамках которого проверяют причастность к преступлению мужчины, который распивал спиртное с покойными в день их исчезновения, а после обнаружения тел свел счеты с жизнью. Он оставил предсмертную записку, в которой, впрочем, ничего не говорится о смерти односельчан.

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