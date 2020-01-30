Уфа, , 13:43 — REGNUM Рысь, бегавшую по Уфе, поймали и передали экологам. Об этом 30 января сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о том, что во дворе дома № 28/3 по ул. Р. Зорге бегает рысь, поступила на пульт спасателям днем 30 января.

На место прибыли спасатели и экологи, которые обнаружили дикую кошку сидящей под припаркованным автомобилем.

Дикое животное было поймано в течение пяти минут благодаря расставленной сети по периметру автомобиля.

Сообщается, что животное было помещено в специальную переноску и передано экологам.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти спасли медвежонка, найденного в лесу собакой