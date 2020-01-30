Пекин, , 13:47 — REGNUM Риск передачи нового типа коронавируса через посылки в Китае крайне низкий, отказываться от получения писем и посылок не стоит. Об этом заместитель отдела по контролю за рынком Государственного почтового управления КНР Хоу Яньбо заявил 30 января в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что на почте и в компаниях экспресс-доставки дезинфицируют все конверты, посылки и транспорт, на котором их перевозят. Перевозка диких животных полностью запрещена.

Кроме того, главные пути передачи коронавируса — воздушно-капельный и контактный, потому отказываться от приёма посылок не стоит. Чиновник рекомендовал после получения посылок помыть руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае пригрозили суровым наказанием организациям, которые распространяют ложные новости в период вспышки пневмонии нового типа.

Читайте также: Власти Китая пообещали наказывать НКО за фейки о пневмонии