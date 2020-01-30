Юхнов, Калужская область, , 13:35 — REGNUM Более 1200 единиц огнестрельного оружия изъято в городе Юхнове Калужской области из подпольной мастерской. Об этом сообщает 30 января пресс-служба ФСБ России.

На базе спортивно-стрелкового клуба была организована нелегальная переделка охотничьего и охолощенного оружия в боевое под стрельбу автоматическим огнём. В преступную группу входили руководители и сотрудники клуба.

Изъято отечественное и иностранное оружие, включая пулеметы, пистолеты-пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, револьверы и пистолеты, а также патроны разного калибра.

Мастерская была оснащена специализированным оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту деятельности подпольной мастерской начато следствие.

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