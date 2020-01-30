Абакан, , 13:27 — REGNUM В Хакасии вынесен обвинительный приговор по делу об убийстве ребёнка, совершённом с особой жестокостью. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 января в Верховном суде региона.

Установлено, что 29 января 2019 года супруги из деревни Харой Таштыпского района Хакасии присматривали за своим внуком 2018 года рождения. При этом они распивали спиртное.

Вечером ребёнок начал плакать, что вызвало раздражение у бабушки с дедушкой. Пьяная женщина сдавила рукой шею внука и стала его душить, пока он не перестал двигаться и кричать. Затем она передала обездвиженного внука супругу, а сама уснула, будучи уверенной в том, что расправилась с ребёнком. Но он выжил.

Мужчина, поняв, что ребёнок жив, поместил его в раскалённую топку печи. После этого малыш умер.

Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет в исправительной колонии строгого режима, женщине — девять лет в колонии общего режима.

Также каждому из подсудимых назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла в январе 2019 года. Мать уехала в соседнее село, оставив ребёнка под присмотром 42-летней бабушки и 47-летнего дедушки. Обугленное тело малыша в топке печи обнаружил дядя.

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