Чивитавеккья, , 13:24 — REGNUM Двое граждан КНР, которые возможно являются носителями коронавируса, помещены в закрытый госпиталь на борту круизного корабля Costa Crociere, передают итальянские СМИ в четверг, 30 января.

Корабль стоит в порту Чивитавеккьи. На его борту около 6000 человек. До момента окончания проверок в отношении двоих граждан (у которых — высокая температура и проблемами с дыханием) с борта корабля не будут выпускать и всех остальных.

По сообщениям СМИ, заболевшие — муж и жена из Гонконга, прибывшие в Италию 25 января.