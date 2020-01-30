Курган, , 13:12 — REGNUM В Курганской области осуждён гражданин Таджикистана, у которого было обнаружено почти 2,5 кг наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Судом и следствием установлено, что осенью 2018 года сотрудники правоохранительных органов на федеральной трассе в Курганской области в автомобиле гражданина Таджикистана нашли более десяти полиэтиленовых свертков с наркотиками. Они были спрятаны в тайнике под обшивкой задней двери машины. Общий вес изъятого незаконного груза составил около 2,5 кг.

По факту было возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Иностранца Петуховский районный суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.