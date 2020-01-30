Кызыл, , 13:02 — REGNUM В ходе очередного рейда инспектора министерства природных ресурсов республики обнаружили незаконный слив жидких отходов на землю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

«В 1,3 км от посёлка они обнаружили две ассенизаторские машины, которые незаконно сливали нечистоты в почву. Нарушителям предстоит выплатить штраф», — говорится в сообщении.

Чиновники напомнили о строгом запрете на слив отходов и загрязнение озёр, рек и других площадей, не предназначенных под их утилизацию. В результате могут пострадать не только экология, но и местные жители.

Тем временем, жители столицы республики Кызыла жалуются на мусор, который не вывозится с контейнерных площадок с прошлого года. Как сообщало ИА REGNUM, из-за критической ситуации с вывозом городские власти задействовали муниципальное предприятие.

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