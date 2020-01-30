Москва, 30 января 2020, 12:59 — REGNUM Следствие просит избрать в отношении сотрудника полиции Романа Феофанова, обвиняемого в фальсификациях по делу журналиста Ивана Голунова, меру заключения под стражу на срок два месяца. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний Басманного суда.
«Феофанов — опытный сотрудник. Он может оказывать давление на пострадавшего. Или уничтожить улики. Прошу избрать в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта», — заявил следователь.
Защита Феофанова просит не заключать его под стражу. И просит избрать в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.
Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве летом 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения были сняты, а против сотрудников полиции возбуждены уголовные дела.
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