Москва, , 12:59 — REGNUM Следствие просит избрать в отношении сотрудника полиции Романа Феофанова, обвиняемого в фальсификациях по делу журналиста Ивана Голунова, меру заключения под стражу на срок два месяца. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний Басманного суда.

«Феофанов — опытный сотрудник. Он может оказывать давление на пострадавшего. Или уничтожить улики. Прошу избрать в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 марта», — заявил следователь.

Защита Феофанова просит не заключать его под стражу. И просит избрать в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста.

Журналиста Ивана Голунова задержали в Москве летом 2019 года. Ему были предъявлены обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения были сняты, а против сотрудников полиции возбуждены уголовные дела.

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