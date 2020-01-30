Краснодар, 30 января 2020, 12:58 — REGNUM Пожар в школе №49 Краснодара произошёл по вине десятилетнего четвероклассника, сообщили в пресс-службе администрации города 30 января по результатам проверки.
Как уточнили в пресс-службе, мальчик зажёг зажигалку и не сразу заметил, как загорелась одна из курток, а затем испугался и убежал в класс.
Как сообщало ИА REGNUM накануне, 29 января, около 600 учеников и педагогов школы №49 Краснодара эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализацией. Позже выяснилось, что причиной стал пожар в гардеробе — загорелись куртки. Пострадавших нет, но верхняя одежда оказалась повреждена.
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