Краснодар, , 12:58 — REGNUM Пожар в школе №49 Краснодара произошёл по вине десятилетнего четвероклассника, сообщили в пресс-службе администрации города 30 января по результатам проверки.

Как уточнили в пресс-службе, мальчик зажёг зажигалку и не сразу заметил, как загорелась одна из курток, а затем испугался и убежал в класс.

«Понимаю, что могут быть семьи, для которых сгоревшая в пожаре одежда — действительно серьезный ущерб. И если понадобится помощь для компенсации, готов лично оказать ее. Уверен, что найдутся ещё неравнодушные люди, которые ко мне присоединятся. Руководству школы дал поручение собрать всю информацию о необходимой материальной помощи», — отметил глава города Евгений Первышов.

Как сообщало ИА REGNUM накануне, 29 января, около 600 учеников и педагогов школы №49 Краснодара эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализацией. Позже выяснилось, что причиной стал пожар в гардеробе — загорелись куртки. Пострадавших нет, но верхняя одежда оказалась повреждена.

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