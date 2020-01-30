Уфа, , 12:59 — REGNUM Потребность в педагогах в Башкирии составляет свыше 3,5 тысяч человек. Об этом 30 января заявил министр образования республики Айбулат Хажин на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, потребность в педагогах с 2020 года в Башкирии составит 3794 человека. При этом в Уфе не хватает 1399 учителей.

Отмечается, что в республике существует острая необходимость в учителях математики (810 человек), английского языка (686 человек), русского и литературы (575 человек). Кроме этого необходимы 572 учителя физики и 341 учитель химии и биологии. Необходимы учителя информатики и прочих предметов.

На совещании отметили, что в Башкирии реализуются проекты по поддержке молодых учителей. Одним из таких проектов является проект ﻿"Сельский учитель», который инициировал глава региона. Кроме этого, реализуется федеральный проект «Земский учитель».

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