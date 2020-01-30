Сыктывкар, , 12:48 — REGNUM Следователи СКР по Республике Коми уже пять лет расследуют уголовное дело по факту безвестного исчезновения ребенка. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Республике Коми.

Восьмилетняя Ксения Ветошева пропала еще 24 августа 2014 года — она покинула свой дом на проспекте Бумажников в Эжвинском районе Сыктывкара, и больше её никто не видел. Поиск ребенка был объявлен по всей стране, но до сих пор о судьбе девочки ничего не известно.

Следователи отрабатывают все версии: от несчастного случая до убийства. В СУ КР по Республике Коми корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что девочка жила в благополучной семье.