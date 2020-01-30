Горно-Алтайск, , 12:48 — REGNUM В 2019 года на дорогах Республики Алтай произошло 326 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибли 42 человек, более четырёхсот получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, цифры по всем показателям выросли.

Среди погибших трое детей. Как отмечается, все они являлись пассажирами и перевозились с нарушениями ПДД.

В подавляющем большинстве аварии происходили по вине водителей. В частности, чаще всего они провоцировали ДТП, выезжая на встречную полосу движения.

«По вине нетрезвых автолюбителей произошло 71 ДТП, в которых 16 человек погибли и 103 получили ранения. По статистике в таких происшествиях гибнет каждый пятый участник дорожного движения», — отметили в ведомстве.

С участием пешеходов произошло 54 аварии, в которых семеро погибли, ещё 51 человек были травмированы.

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