Хартум, , 12:52 — REGNUM Власти Судана подозревают, что двое граждан страны, вернувшихся из Китая, могут быть заражены новым коронавирусом. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра информации Судана.

По словам Саида Фейсала Салеха, вернувшиеся из Китая мужчина и женщина были немедленно госпитализированы и в настоящее время находятся под тщательным наблюдением врачей.

Как отмечают журналисты агентства, один из госпитализированных находился в китайском городе Ухань.