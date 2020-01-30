Москва, , 12:42 — REGNUM В Басманном суде Москвы 30 января началось заседание по избранию меры пресечения младшему оперуполномоченному Роману Феофанову по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM из зала заседаний.

Роман Феофанов Алексей Чалов © ИА REGNUM

Полицейского подозревают в превышении должностных полномочий в отношении Голунова. По данным следствия, сотрудник правоохранительных органов действовал в сговоре с другими участниками процесса. Они якобы приобрели наркотики и подбросили их работнику СМИ.

Сам Феофанов спрятал лицо от камер журналистов. Своё вину по данному делу он не признаёт.