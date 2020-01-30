Тбилиси, , 12:44 — REGNUM В Тбилиси было предотвращено заказное убийство двух человек. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.

По данным сотрудников СГБ, группа лиц планировала устранение двух братьев в Тбилиси. Для этого планировался подрыв автомобиля с помощью взрывного устройства на дистанционном управлении. По подозрению в покушении на убийство задержано шесть граждан Грузии и один гражданин Украины. Украинского жителя задержала Служба безопасности Украины в Харькове.

Следствие установило, что злодеяние планировалось на Украине. Для исполнения задуманного было приобретено огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и средства дистанционного управления. Все это было изъято при задержании.

«Расследование ведется по факту подготовки группой лиц умышленного заказного убийства двух или более человек при отягчающих обстоятельств», — сообщает пресс-служба СГБ.