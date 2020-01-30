Воронеж, , 12:36 — REGNUM В Воронеже руководительница частного учреждения дополнительного профессионального образования поймана на торговле дипломами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 30 января. Подозреваемая была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД, владелец строительной фирмы решил провести обучение своих сотрудников — всего десяти человек. Для этого он подыскал учреждение профобразования, которое проводило обучение по специальностям «бетонщик», «арматурщик», а также занималось проверкой знаний Правил по охране труда в строительстве. Женщина назвала ему стоимость обучения сотрудников — 11,8 тыс. за одного человека, срок обучения — месяц. Однако, сообщила руководитель учреждения, она готова передать удостоверения без фактического обучения, при условии оплаты полной стоимости.

Руководитель фирмы после этого предложения обратился в правоохранительные органы, в итоге женщина была задержана с поличным. В отношении руководителя учреждения СУ СКР по региону возбудил уголовное дело, теперь ей грозит наказание до девяти лет лишения свободы.