Махачкала, , 12:34 — REGNUM Падеж крупного рогатого скота произошел в одном из хозяйств Рутульского района Дагестана. Предположительно из-за пастереллеза погибло 25 животных, сообщили ИА REGNUM 30 января в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Накануне в социальных сетях появился видеоролик, автор которого сообщал о массовой гибели скота в селе Красный партизан в Бабаюртовском районе Дагестана. Он предположил, что животные начали умирать после неправильной вакцинации.

Для проверки этой информации на место выехала рабочая группа минсельхозпрода республики. Выяснилось, что падеж скота произошел на землях отдельного хозяйства — СПК «Красный Партизан» Рутульского района, расположенного в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства, а не по всей территории Бабаюртовского района, как утверждал автор видеоролика.

По предварительным результатам исследований, причиной падежа стал пастереллез. Ранее скоту были сделаны все плановые прививки, однако прививка от этой болезни не является плановой. Она делается по желанию хозяина животного и за его же счет. Также установлено, что болезнь не распространилась за пределы хозяйства «Красный Партизан».

Для установки точной причины падежа скота и локализации очага заболевания создана специальная комиссия. Для предотвращения дальнейшего распространения болезни среди животных будет проведена вакцинация скота в хозяйствах зоны отгонного животноводства за счет бюджетных средств.