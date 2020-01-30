Самара, , 12:32 — REGNUM Баржа-площадка, которая обеспечит проезд спецтехники для строительства русловой опоры нового моста, установлена на реке Сок в Самарской области. Об этом 29 января сообщает пресс-служба официального сообщества национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшее время на барже будет установлена буровая установка и бетононасос.

По словам заместителя директора подрядной организации ООО «Самаратрансстрой» Алексея Зотова, после заливки фундамента, строители приступят к монтажу тела русловой опоры. Проектом запланировано строительство пяти опор. При этом четыре опоры будут стоять на берегу реки Сок, а одна опора будет установлена в ее русле.

Напомним, что строительные работы, начавшиеся в конце 2019 года, ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Согласно госконтакту, работы по строительству нового моста через реку Сок, который расположен на автомобильном шоссе Волжский — Курумоч — «Урал» должны быть закончены до 1 октября 2021 года. Подрядчик должен выполнить строительство мостового перехода с подходами общей длиной два километра параллельно существующему мосту с двумя полосами движения. После завершения строительных работ транспортное движение на выезд и въезд в город будут перераспределены между новым и старым мостом. Старый мост также планируется отремонтировать, но только в рамках отдельного госконтракта.

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