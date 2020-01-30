Красноярск, , 12:21 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Красноярска (17-летнего и 18-летнего) и двоих жителей Москвы (25-летнего и 29-летнего). Они обвиняются в хищении денежных средств организованной группой (ч. 4 ст. 158 УК РФ), сообщили ИА REGNUM 30 января в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что в 2018 году четверо обвиняемых решили похитить деньги у одного из банков. Для этого они использовали банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц.

В октябре 2018 года злоумышленники внесли в банкоматы поддельные купюры. Банкомат распознал их как подлинные банковские билеты ЦБ РФ. Таким образом на счета третьих лиц было зачислено 2 570 000 рублей.

Банку был причинён ущерб на общую сумму более 2,5 млн рублей. Уголовное дело направлено в Советский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM, у РЖД в Омске похитили более 22 млн рублей.