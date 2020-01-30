Нижний Новгород, , 12:15 — REGNUM Специалисты регионального управления МЧС выехали после сообщения о происшествии в жилом доме на улице Светлоярской, 36 в Нижнем Новгороде. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Территорию вокруг жилого дома оцепили уже находящиеся на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов. Из дома эвакуированы 26 человек, включая пятеро детей.

На месте инцидента работают пожарно-спасательные подразделения в составе 40 человек и 12 единиц техники.

Причину вызова в управлении не уточняют.

Как сообщало ИА REGNUM, по различным данным, в подвальном помещении дома взорвалась граната или пиропатрон. По данным СМИ, один человек получил осколочные ранения.

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