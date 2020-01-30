Киркук, Ирак, , 12:09 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на иракских военных, в результате чего погибли двое солдат, об этом 30 января сообщает Kurdistan24.

Нападение произошло в спорной провинции Киркук — террористы совершили набег на пост вооруженных сил страны поздно вечером 29 января.

Гибель двух иракских военнослужащих была официально подтверждена, информации о жертвах среди боевиков не поступало. За текущую неделю это уже второе нападение бандитов на правительственные войска в Киркуке.

Напомним, несмотря на заявления иракского правительства о полной победе над боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористы по-прежнему сохраняют высокую активность, особенно в спорных между Иракским Курдистаном и центральным правительством районах.

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