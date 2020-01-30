Чита, , 12:01 — REGNUM Чиновников администрации Ононского района Забайкалья заподозрили в причастности к хищению субсидий в размере 600 тысяч рублей. Как сообщает региональное ГУ МВД РФ, деньги предназначались на возмещение расходов в жилищно-коммунальной сфере районномумуниципальному предприятию.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что по указанию главы администрации и его заместителя поступившие бюджетные средства были перечислены на счет фирмы-однодневки, обналичены и в дальнейшем ими похищены», — следует из официальной информации.

В настоящее время указанные чиновники задержаны и помещены в изолятор временного содержания, а по местам их жительства и работы проведены обыски, изъята документация.