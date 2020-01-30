Ярославль, 30 января 2020, 12:01 — REGNUM Кировский районный суд Ярославля удовлетворил иск жителя Архангельска, пострадавшего при падении моста на Северной железной дороге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Прокуратура поддержала иск мужчины, который решил взыскать с ОАО «РЖД» в лице управления Северной железной дороги компенсацию вреда, причиненного жизни и здоровью. Мужчина работал охранником моста через Северную Двину.
Суд удовлетворил требования архангелогородца и взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей.