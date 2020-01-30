Уфа, , 12:02 — REGNUM Двух бывших и двух действующих полицейских подозревают во взяточничестве в Башкирии. Об этом 29 января сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемые, занимая должности в полиции и нарушая российское законодательство, в 2016 и 2017 годах сообщали директору ритуальной фирмы сведения о фактах обнаружения и адресах местонахождения умерших людей на территории города Стерлитамак.

За эту информацию, считают следователи, руководитель ритуального салона перечислял на банковские карты полицейских от 500 до 1000 рублей за одно такое сообщение. Эта информация была необходима директору для предложения услуг ритуальной фирмы.

По данному факту было возбуждено четыре уголовных дела, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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