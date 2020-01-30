Уфа, , 11:45 — REGNUM Более 25 миллионов рублей задолжало своим работникам строительно-монтажное предприятие в Уфе. Об этом 29 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По предварительной информации, руководство ООО «Звезда» с мая прошлого года по сегодняшний день не выплатило зарплату 191 работнику. В результате образовалась задолженность в сумме свыше 25 млн рублей.

По данному факту следователи организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что в настоящее время, принимаются все меры для восстановление нарушенных прав сотрудников предприятия.

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