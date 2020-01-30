Юхнов, Калужская область, , 11:39 — REGNUM В городе Юхнове Калужской области пресечена деятельность подпольной мастерской по переделке охотничьего оружия в боевое, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в ФСБ.

Более тысяч единиц оружия изъяли в стрелковом клубе «Паритет». Среди них были пулемёты, автоматы, снайперские винтовки, карабины и патроны. Охотничье оружие в клубе переделывали в боевое и автоматическое.

Какие цели преследовали организаторы подпольной мастерской, выясняет следствие.