Ростов-на-Дону, 30 января 2020, 11:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель маршрутного такси сбил пешехода. Авария произошла утром 30 января в Северном микрорайоне, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла на улице Орбитальной. По имеющимся данным, водитель автобуса ПАЗ сбил женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте.
«В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. По факту произошедшего проводится проверка», — уточнили в ведомстве.
В момент ДТП в маршрутном такси находились десять пассажиров. Среди них пострадавших нет.