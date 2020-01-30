Нижний Новгород, , 11:38 — REGNUM В пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде взорвалась граната. Один человек получил осколочное ранение.

В настоящее время жильцы дома эвакуированы, сообщает RenTV. По предварительным данным, взрыв произошел в подвальном помещении дома.

Обстоятельства инцидента уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харькове в квартире жилого дома произошёл взрыв. В результате взрыва скончался 63-летний владелец квартиры. Специалисты пришли к выводу, что взорвалась граната РГД-5.