Калуга, , 16:03 — REGNUM Калужский районный суд приговорил к 3,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 27-летнего калужанина, виновного в гибели новорождённого ребёнка, сообщили 30 января корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В сентябре 2018 года молодой мужчина, пребывая в состоянии наркотического опьянения, уронил грудного сына на пол. Ребёнок скончался от полученной при падении закрытой черепно-мозговой травмы.

Кроме причинении смерти по неосторожности мужчина обвинён в краже из магазинов и в приобретении наркотиков.

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