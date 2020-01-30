Львов, Украина, , 11:37 — REGNUM Сотрудники СБУ во Львовской области задержали жителя Дрогобыча, который обходил таможенный контроль при помощи поддельного дипломатического удостоверения, сообщила 30 января пресс-служба ведомства.

«Чтобы обойти таможенный контроль злоумышленник показывал на границе удостоверение «представителя продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН», что даёт дипломатический иммунитет и привилегии дипперсонала», — сказано в сообщении.

Пограничники отправили запрос в МИД Украины. В ведомстве ответили, что дипломатическая карта сфальсифицирована, а аккредитация граждан Украины в продовольственную миссию ООН не предусмотрена нормативными документами организации. Также выяснилось, что номерные знаки автомобиля, на котором приехал подозреваемый, не существуют.

В автомобиле были найдены 150 тыс. пачек контрабандных сигарет общей стоимостью 3 млн гривен или более $120 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Венгрией был задержан 40-летний гражданин Украины, в автомобиле которого нашли 1660 пачек контрабандных сигарет.

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