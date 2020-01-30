Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:30 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области начала проверку в связи с побегом осуждённого из здания суда в Новокузнецке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, накануне, 29 января, в одном из судов Новокузнецка осуждённый, ударив конвоира, сбежал из здания.

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«По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о содержании обвиняемых под стражей в конвойном помещении. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования для их устранения», — уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после побега подсудимого из здания суда в Новокузнецке было возбуждено уголовное дело.