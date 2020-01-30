Тбилиси, , 11:29 — REGNUM Группу из трех человек, подозреваемых в принуждении несовершеннолетнего заниматься проституцией, задержала полиция в Тбилиси. Об этом 30 января сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, задержаны сестра пострадавшей, обвиняемый в сутенерстве и таксист, которого обвиняют в соучастии. Следствие утверждает, что строе обвиняемых «систематически эксплуатировали» 16-летнуюю девушку и заставляли ее заниматься проституцией.

Заведено уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Незаконные действия в отношении несовершеннолетнего».