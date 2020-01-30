Новокузнецк, Кемеровская область, 30 января 2020, 11:23 — REGNUM В Новокузнецке накануне, 29 января, подсудимый, несколько раз ударив по лицу начальника конвойной службы, скрылся из здания одного из районных судов города.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти»).
Установлено, что сотрудник конвойной службы вывел 33-летнего подсудимого в туалет, где последний ударил его по лицу и, воспользовавшись ситуацией, сбежал.
«В рамках расследования уголовного дела будет установлено, надлежащим ли образом производилось конвоирование подсудимого. В настоящее время проводятся поисковые мероприятия сбежавшего мужчины», — прокомментировали в следственном управлении СКР по Кемеровской области.