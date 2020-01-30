Южно-Сахалинск, , 11:23 — REGNUM Из-за плохой видимости на трассе в село Новотроицкое Сахалинской области 8 машин слетели с трассы в кювет. Пострадавших нет.

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Как сообщило РИА Сахалин и Курилы, жители села не могут попасть домой из-за ужасных погодных условий. Дорога, ведущая к Новотроицкому, закрыта из-за непогоды, но жители пытаются добраться до своих домов. Практически нулевая видимость и гололед делают езду по автомобильной дороге опасной.

По данным ГИБДД из-за крайне неблагоприятных погодных условий движение по данной дороге закрыто с 17:40 по местному времени. Некоторым жителям Новотроицкого, которые не успели добраться домой, придется ночевать в гостинице.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Южно-Сахалинске столкнулись три автомобиля. Водитель микроавтобуса не справился с управлением.