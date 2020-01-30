Ярославль, 30 января 2020, 11:05 — REGNUM 29 января Заволжский районный суда Ярославля вынес приговор по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников исправительной колонии №1 УФСИН России по Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.
Двое сотрудников 30 и 35 лет обвинялись в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения.
Суд назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года с лишением права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти в правоохранительных органах России на 2 года 6 месяцев. Первая колония Ярославля получила известность после публикации видео пыток осужденного Евгения Макарова. В этом случае речь идет о другом эпизоде с другими потерпевшими.
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