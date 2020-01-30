Самара, , 11:03 — REGNUM Декорации в торговом центре «Улей» горели в Самаре. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о возгорании в ТЦ «Улей» на ул. Георгия Димитрова поступило на пульт огнеборцам ночью 30 января. По тревоге были подняты 54 спасателя.

Прибыв на место происшествия сотрудники МЧС установили, что горят декорации на площади пять кв. метров. Пожару был присвоен статус «1-БИС».

Пожар полностью ликвидировали в течение 40 минут с момента поступления о нем сообщения. Отмечается, что погибших и пострадавших нет.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причину произошедшего.

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