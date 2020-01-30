Горно-Алтайск, , 10:52 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из московской больницы, где он был ранее госпитализирован. Об этом ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь глава Михаил Максимов.

«Со здоровьем главы Республики Алтай всё в порядке, сегодня он продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, после чего вернётся в Республику Алтай», — отметил он.

Напомним, Олег Хорохордин попал в больницу во время командировки в Москву из-за обострения панкреатита. По его словам, это произошло из-за стресса и нарушения режима питания.

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