Багдад, , 10:50 — REGNUM В центре Багдада снова начались столкновения между участниками протестных акций и сотрудниками правоохранительных органов Ирака. Об этом 30 января сообщает телеканал Sky News Arabia.

Также сообщается, что в результате этих столкновений пострадали не менее 15 человек из числа участников акций протеста.

Кроме этого, по информации телеканала Al-Hadath, участвующие в протестных акциях бросили гранату в сотрудников полиции, из-за чего получили ранения двое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе акций протеста в столице Ирака был убит журналист Мохаммед Хуссейн Алван.