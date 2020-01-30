Москва, , 10:46 — REGNUM Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу полицейских, обвиняемых в фальсификациях по делу Ивана Голунова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступили ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Щирова, Романа Феофанова, Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Дениса Коновалова», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняются в нарушении п.п. а, б, в ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности»), ч. 2 ст. 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотиков»).

Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Ему были выдвинуты обвинения в производстве и сбыте наркотиков. Позднее все обвинения были сняты, а против пятерых сотрудников полиции, занимавшихся расследованием, завели уголовные дела.