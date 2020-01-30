Могадишо, , 10:57 — REGNUM Бывший министр безопасности сомалийского штата Джубаленд сбежал из-под ареста. Об этом передает ВВС Somalia со ссылкой на заявление заместителя комиссара полиции Сомали.

По информации журналистов телерадиокомпании, Абдирашид Хасан Нур содержался под стражей в столице страны, Могадишо.

Правительство Сомали обвиняет Нура в «грубых нарушениях прав человека и убийствах мирных жителей в регионе Гедо», отмечают репортеры.

«Бывший министр безопасности Джубаленда Абдирашид Хасан (Джанан) сегодня утром (29 января) сбежал из изолятора. Органы безопасности подозревают обвиняемого в различных преступлениях, пытаясь повторно арестовать его. Мы призываем общественность сообщить, если кто-то увидит сбежавшего», — написал в своем аккаунте в Твиттере Закия Хуссейн, заместитель комиссара полиции .

Напомним, что Нур был арестован 31 августа 2019 года в международном аэропорту Аден Адде в Могадишо во время транзита в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу.