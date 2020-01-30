Санкт-Петербург, , 10:47 — REGNUM На федеральной трассе Р-23 в Ленинградской области произошло ДТП, в котором погиб один и шестеро человек получили ранения. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации ДТП произошло в четверг, 30 января около 08:00 на 129 км федеральной трассе Р-23 «Санкт-Петербург — — Псков» в Лужском районе Ленинградской области. 54-летний водитель WV Polo выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Yaris под управлением 58-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель Toyota Yaris погиб на месте, четверо его пассажиров получили травмы средней степени тяжести, водитель WV и его пассажир 39-летняя женщина получили травмы средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

Пока инспекторы ГИБДД проводят по данному факту проверку и устанавливатвсе обстоятельства произошедшего, на трассе Р-23 организовано реверсивное движение.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, на место аварии оперативно прибыли сотрудники подрядной организации обслуживающие дорогу для устранения последствий ДТП, сотрудники МЧС, ГИБДД, скорая.

«Претензий к дорожным органам нет. Проезжая часть обработана противогололедными материалами. Зимней скользкости не зафиксировано», — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.