Тверь, , 10:44 — REGNUM Трое сотрудников ГУ МЧС по Тверской области — заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тверской области, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери и старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калининскому району арестованы по решению суда. Об этом 30 января сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее стало известно о задержании сотрудников МЧС и возбуждении дела по статье о получении взятки. По версии следствия, в 2019 году сотрудники ведомства получили от компании скидку в миллион рублей на приобретение автомобиля — за невыявление нарушений в сфере пожарной безопасности на объектах в Твери в 2020 году.

В СКР уточнили, что в рамках расследования дела уже проведено 11 обысков и шесть осмотров, получена необходимая документация. Следователи изъяли предмет взятки — автомобиль, а также крупные суммы денег. Один из фигурантов, сообщили в следственных органах, уже дал признательные показания.

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