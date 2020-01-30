Октябрьский, , 10:35 — REGNUM Автозаправочная станция загорелась в г. Октябрьский. Об этом 30 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на АЗС по улице Фрунзе поступило на пульт спасателям в полночь 30 января. По повышенному рангу пожара были подняты 16 огнеборцев на 4 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что происходит открытое горение в операторской АЗС на площади 30 кв. метров. Угрозы распространения огня зафиксировано не было.

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар в течение получаса с момента поступления о нем сообщения. Пострадавших нет.

В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает причины возгорания.

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