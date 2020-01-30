Брянск, , 10:36 — REGNUM 28-летнего мужчину подозревают в организации оптово-розничной продажи нефтепродуктов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов на территории Брянской области. По предварительным данным, его незаконный доход составил около 780 млн рублей, сообщили 30 января в пресс-службе регионального УМВД.

Факты хранения, транспортировки и сбыта нелицензированных нефтепродуктов установили брянские полицейские совместно с сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Как полагают следователи, с 2017 по 2019 годы мужчина незаконно заработал 780 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. В ходе обысков в доме подозреваемого были обнаружены и изъяты 12 млн рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования.