Санджу, , 10:34 — REGNUM 30 января в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 3,2 балла произошло в 0:52 по местному времени в 20 км к северу от города Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 21 км.

Отмечается, что вибрации также были ощутимы в близлежащих районах, территориально находящихся в провинциях Кёнсан-Пукто и Чхунчхон-Пукто.

Известно, что в пожарное управление провинции поступило 50 звонков с вопросами о землетрясении.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».