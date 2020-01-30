Кызыл, , 10:32 — REGNUM В 2019 году на учёте органов внутренних дел в Туве состояло 565 подростков, совершивших различные преступления. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, число несовершеннолетних преступников растёт.

По словам главы регионального министерства Юрия Полякова, увеличивается количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых подростками в группе, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также совершённых ими в состоянии опьянения.

«В этой связи требуется пересмотр организации профилактической работы, а также взаимодействие со всеми субъектами профилактики, так как эта проблема выходит за пределы компетенции только МВД», — отметили в ведомстве.

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